Новость о встрече Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ

Новость о готовящейся встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа попала на первые полосы ведущих мировых СМИ. В России считают, что переговоры двух лидеров позволят напрямую донести до Вашингтона позицию Москвы по целому ряду вопросов, в том числе по урегулированию украинского конфликта.

Место проведения встречи президентов России и США уже выбрано. Чего можно от нее ожидать? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

