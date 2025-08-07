Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 23:15

Политика

Новость о встрече Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ

Новость о встрече Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ

Останкинскую телебашню подсветили цветами флагов России и ОАЭ

Путин предположил, что встреча с Трампом может пройти в ОАЭ

Путин заявил, что не возражает против встречи с Зеленским

Ушаков рассказал, что место встречи Путина и Трампа уже определено

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни

Экономический обозреватель рассказал о реакции рынков на встречу Путина и Уиткоффа

Встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие дни

Новости мира: в США вступили в силу новые торговые тарифы

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по ВСУ возле Северска

Новость о готовящейся встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа попала на первые полосы ведущих мировых СМИ. В России считают, что переговоры двух лидеров позволят напрямую донести до Вашингтона позицию Москвы по целому ряду вопросов, в том числе по урегулированию украинского конфликта.

Место проведения встречи президентов России и США уже выбрано. Чего можно от нее ожидать? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина КузнеченковаРумина Кенжалиева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика