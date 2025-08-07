Ушаков рассказал, что место встречи Путина и Трампа уже определено

Место встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа уже согласовано, однако подробности пока не разглашаются. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры могут пройти ориентировочно на следующей неделе. Ушаков отметил, что инициатором встречи стала американская сторона. Москва при этом сочла предложение вполне приемлемым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.