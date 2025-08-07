Форма поиска по сайту

07 августа, 07:15

Новости мира: Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления по поводу Ирана. Американский лидер пообещал очередные удары, если Тегеран попытается восстановить свой ядерный потенциал. В память о первой атаке на иранские объекты Трамп разместил в Овальном кабинете модель стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Именно такие самолеты, по его словам, нанесли удар по целям в Иране, совершив 36-часовой полет.

В Китае зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья. Только в одной провинции зарегистрировано более 7 тысяч заболевших. Власти вновь ввели часть ковидных ограничений: массовое тестирование, измерение температуры и дезинфекцию улиц. Аптеки теперь обязаны сообщать обо всех покупателях лекарств от симптомов заболевания. Лихорадка распространяется комарами, часто протекает в легкой форме и не приводит к смертельным исходам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политиказа рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

