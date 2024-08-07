ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Курскую область. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением беспилотников противнику наносится поражение.

По данным Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, утром до 300 украинских военных атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы России. В ведомстве уточнили, что в ходе отражения атаки было уничтожено 16 единиц украинской бронетехники. По мнению военных экспертов, так Киев попытался сместить фокус внимания с новостей из зоны проведения СВО.

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