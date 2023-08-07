Российские военные продвинулись на 3 км на купянском направлении

Подразделения ВС России продвинулись на три километра вглубь обороны украинских войск на купянском направлении за трое суток. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, улучшено положение российских войск по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. Известно, что в районе Ольшаны удалось занять семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов и разгромить до роты пехоты ВСУ.

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