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07 августа, 17:45

Политика

Российские военные продвинулись на 3 км на купянском направлении

Российские военные продвинулись на 3 км на купянском направлении

Разведка РФ уничтожила замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО

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Подразделения ВС России продвинулись на три километра вглубь обороны украинских войск на купянском направлении за трое суток. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, улучшено положение российских войск по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. Известно, что в районе Ольшаны удалось занять семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов и разгромить до роты пехоты ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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