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Политика

Американский военный эксперт оценил ход военных действий на Украине

Американский военный эксперт оценил ход военных действий на Украине

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Неудачи ВСУ продемонстрировали уязвимость НАТО перед равным соперником – об этом пишут американские издания. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в НАТО недовольны редким использованием предоставленной Украине техники в боях.

Кроме того, бывший американский военный отметил, что лидеры стран Альянса заставляют украинского президента Владимира Зеленского отправлять войска фактически на убой, угрожая лишить его военной помощи. Именно поэтому, по его мнению, Киев теряет и живую силу, и технику в огромных количествах.

Подробнее о том, что происходит в зоне спецоперации, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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