Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Политика

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на главных направлениях – Минобороны

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на главных направлениях – Минобороны

Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

ВС РФ нанесли удары из гранатометов по замаскированным позициям ВСУ в зоне СВО

ВС РФ нанесли удары по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях Украины

Минобороны РФ опубликовало видео работы вертолета Ка-52 в зоне СВО

ВКС России поразили ангар с украинской авиатехникой на аэродроме в Запорожье

В Минобороны РФ сообщили о поражении авиационных баз ВСУ

ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности по авиабазам на Украине

Володин заявил, что замена автомобилей для чиновников начнется с сентября

На Украине заявили о желании получить средства ПВО и истребители F16

Российские войска отбили все атаки противника на главных направлениях. Потери ВСУ за сутки составили порядка 600 военнослужащих.

Среди уничтоженной техники много западных образцов. Это американские самоходки М109 Paladin и артиллерийские системы М 777, а также самоходные гаубицы Krab польского производства. Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика