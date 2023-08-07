ВС РФ отбили все атаки ВСУ на главных направлениях – Минобороны

Российские войска отбили все атаки противника на главных направлениях. Потери ВСУ за сутки составили порядка 600 военнослужащих.

Среди уничтоженной техники много западных образцов. Это американские самоходки М109 Paladin и артиллерийские системы М 777, а также самоходные гаубицы Krab польского производства. Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.

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