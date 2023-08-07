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Политика

ВС РФ нанесли удары из гранатометов по замаскированным позициям ВСУ в зоне СВО

ВС РФ нанесли удары из гранатометов по замаскированным позициям ВСУ в зоне СВО

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Российские разведчики "Южной" группировки войск нанесли точечные удары из гранатометов по замаскированным позициям ВСУ. Блиндажи и военную технику противника, которую прятали в лесных массивах и среди полуразрушенных зданий, обнаружили с помощью беспилотников.

На огневые позиции подобрались на квадроциклах, подготовили выстрелы для гранатометов и дали несколько залпов по целям. Военные РФ использовали термобарические боеприпасы. После выполнения задания подразделение разведчиков покинуло позицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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