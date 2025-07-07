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07 июля, 22:30

Политика

Новости мира: Трамп объявил о введении новых торговых пошлин

Новости мира: Трамп объявил о введении новых торговых пошлин

Закон о маркетплейсах должен вступить в силу в мае 2027 года

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из Южно-Африканской Республики. Тарифы в 40% будут действовать для Лаоса и Мьянмы, а с Казахстана будут взимать пошлину в размере 25%. Действовать эти меры начнут с 1 августа.

Температура воздуха на популярных курортах Турции может превысить 40 градусов. Синоптики предупредили о жаре по всему побережью, особенно в районе Антальи. Местных жителей и туристов призвали меньше времени проводить на открытых пространствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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