Новости мира: Трамп объявил о введении новых торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из Южно-Африканской Республики. Тарифы в 40% будут действовать для Лаоса и Мьянмы, а с Казахстана будут взимать пошлину в размере 25%. Действовать эти меры начнут с 1 августа.

Температура воздуха на популярных курортах Турции может превысить 40 градусов. Синоптики предупредили о жаре по всему побережью, особенно в районе Антальи. Местных жителей и туристов призвали меньше времени проводить на открытых пространствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.