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07 июля, 16:30

Политика

Закон о маркетплейсах должен вступить в силу в мае 2027 года

Закон о маркетплейсах должен вступить в силу в мае 2027 года

В Госдуму поступил законопроект о маркетплейсах

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В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы маркетплейсов. Новый закон должен вступить в силу в мае 2027 года, однако ритейлеры настаивают на более ранней дате – они предлагают ввести изменения уже через год. Маркетплейсы считают, что этого времени для адаптации недостаточно.

Основные изменения коснутся системы скидок: маркетплейсы и офлайн-магазины будут обязаны согласовывать размер скидок заранее. По прогнозам экспертов, акции и распродажи на маркетплейсах могут стать менее масштабными, а для покупателей условия станут более прозрачными, но не всегда выгодными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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