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07 июля, 11:30

Политика

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в ДНР

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в ДНР

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Российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). За минувшие сутки под огонь попали украинские военные в районе населенных пунктов Николаевка, Часов Яр и Федоровка, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала спецоперации российские войска уничтожили более 660 самолетов, 283 вертолета и свыше 67,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Также были ликвидированы свыше 24 тысяч танков и других бронированных машин противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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