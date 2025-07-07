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07 июля, 08:15

Политика

Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС

Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС

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Американский президент Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в размере 10% за поддержку политики БРИКС.

Политику этого объединения глава Белого дома называет "антиамериканской". БРИКС – это межгосударственное объединение, которое создали в 2006 году Россия, Китай, Индия и Бразилия. Затем в него вошли ЮАР, Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января этого года – Индонезия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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