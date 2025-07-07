Российская армия взяла под контроль два населенных пункта в зоне проведения СВО – село Соболевка в Купянском районе Харьковской области и Поддубное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Более того, на этом участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше 150 военных, 3 бронемашины, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.

В настоящее время бои продолжаются на границе Белгородской и Харьковской областей, в частности в Волчанске, Приколотном и Охримовке. Военные операции также проводятся в Северске и Часовом Яре.

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