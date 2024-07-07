Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 09:30

Политика

Вернувшиеся из сирийских лагерей в Россию дети пройдут медобследование

Вернувшиеся из сирийских лагерей в Россию дети пройдут медобследование

На Украину прибыл третий ЗРК американского производства Patriot

ВС РФ уничтожили еще один опорный пункт ВСУ

Путин заявил, что в Киеве отказаться от ведения войны до победного конца

Новости мира: Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании

Глава МИД Венгрии Сийярто прокомментировал визит Орбана в РФ

В Кремле проходят переговоры Путина с премьером Венгрии Орбаном

Новости мира: консервативная партия в Англии потерпела поражение на выборах

Премьер-министр Великобритании Сунак покинет пост после выборов в парламент

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 5 июля

Вернувшиеся из сирийских лагерей в Россию дети пройдут медобследование в одной из столичных клиник.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, в столицу эвакуировали семь девочек и 13 мальчиков. У одного из детей осколочные ранения ноги. Состояние здоровья остальных детей опасения не вызывает. Теперь все они пройдут углубленное обследование и при необходимости их направят в реабилитационный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика