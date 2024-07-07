Вернувшиеся из сирийских лагерей в Россию дети пройдут медобследование в одной из столичных клиник.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, в столицу эвакуировали семь девочек и 13 мальчиков. У одного из детей осколочные ранения ноги. Состояние здоровья остальных детей опасения не вызывает. Теперь все они пройдут углубленное обследование и при необходимости их направят в реабилитационный центр.

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