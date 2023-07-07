Российские военные нанесли высокоточный удар по местам хранения бронетехники на Украине

В ночь на пятницу, 7 июля, российские военные нанесли высокоточный удар по местам хранения западной бронетехники на Украине. Стратегическим резервам ВСУ нанесен крупный урон.

Между тем иностранные СМИ сообщили, что лишь треть западной боевой техники доходит до украинской армии. Остальное оказывается на черном рынке. И далеко не всегда в странах третьего мира. Где же всплывает оружие с Украины? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.