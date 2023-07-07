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Политика

Кандидаты на должность мэра столицы от российских партий подали документы в Мосгоризбирком

Кандидаты на должность мэра столицы от российских партий подали документы в Мосгоризбирком

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Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы и подписи муниципальных депутатов. Для участия в выборах мэра Москвы он заручился поддержкой 112 человек.

Такое же количество нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов из различных округов предоставил Леонид Зюганов. На осенние выборы мэра столицы он выдвигается от партии КПРФ.

А от партии "Новые люди" в Мосгоризбирком предоставил необходимые документы и подписи Владислав Даванков. Он получил в поддержку своего выдвижения по одной подписи мундепов из 114 муниципальных образований столицы. Также документы в МГИК подал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Теперь комиссия проверит все документы, после чего будет объявлено решение о регистрации кандидатов, которых допустят к выборам.

Ранее Сергей Собянин также предоставил в МГИК пакет документов для регистрации в качестве кандидата на выборах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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