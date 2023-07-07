Лишь треть поставляемой Западом Украине боевой техники доходит до ВСУ – СМИ

Лишь треть боевой техники, которую Запад поставляет Украине, доходит до армии ВСУ. Остальная часть оказывается на черном рынке. Это данные, которые удалось выяснить зарубежным журналистам.

Но если еще недавно в СМИ писали, что оружие оседает в странах третьего мира, то теперь нашлись новые и неожиданные цепочки. На днях экземпляры из партий, предназначенных Киеву, были обнаружены в руках протестующих во Франции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.