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Политика

Лишь треть поставляемой Западом Украине боевой техники доходит до ВСУ – СМИ

Лишь треть поставляемой Западом Украине боевой техники доходит до ВСУ – СМИ

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Лишь треть боевой техники, которую Запад поставляет Украине, доходит до армии ВСУ. Остальная часть оказывается на черном рынке. Это данные, которые удалось выяснить зарубежным журналистам.

Но если еще недавно в СМИ писали, что оружие оседает в странах третьего мира, то теперь нашлись новые и неожиданные цепочки. На днях экземпляры из партий, предназначенных Киеву, были обнаружены в руках протестующих во Франции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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