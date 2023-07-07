Британскую ракету Storm Shadow доставили в Москву для изучения

Британскую ракету Storm Shadow, сбитую российской ПВО в Запорожской области, доставили в Москву. Об этом сообщают СМИ.

Теперь ее изучат специалисты оборонно-промышленного комплекса, чтобы найти максимально эффективный способ борьбы с этими ракетами. Сообщают, что противник пытался помешать эвакуации ракеты с места падения. Для этого ВСУ задействовали тяжелую артиллерию и диверсионную группу, но безуспешно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.