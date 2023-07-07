США поставят Украине партию кассетных боеприпасов

Американская сторона в ближайшее время объявит о новой поставке вооружений Киеву, на этот раз Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы. Об этом сообщили СМИ.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали более 100 стран, но США и Украина не входят в это число. Кроме того, Пентагон собирается направить в Киев боеприпасы для систем HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.

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