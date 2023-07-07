Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Политика

США поставят Украине партию кассетных боеприпасов

США поставят Украине партию кассетных боеприпасов

Наместник Киево-Печерской лавры призвал верующих защищать обитель

Москвичам показали, как бойцы РФ используют ПЗРК "Верба"

Новости часа: городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Новости часа: Пентагон изучает вопрос поставок кассетных боеприпасов Киеву

Безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС

В США заявили, что активно изучают вопрос поставок Киеву кассетных боеприпасов

США пока не приняли решение о поставках Украине кассетных боеприпасов – Белый дом

Российские системы ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР

Минобороны показало, как российские военные атакуют позиции ВСУ с помощью дронов

Американская сторона в ближайшее время объявит о новой поставке вооружений Киеву, на этот раз Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы. Об этом сообщили СМИ.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали более 100 стран, но США и Украина не входят в это число. Кроме того, Пентагон собирается направить в Киев боеприпасы для систем HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика