Наместник Киево-Печерской лавры призвал верующих защищать обитель

В Киеве наместник Киево-Печерской лавры призвал прихожан стоять насмерть и защищать обитель от режима украинского президента Владимира Зеленского. Накануне отряды полиции при поддержке спецподразделений разогнали людей, выступавших против выселения монахов и священников из монастыря.

Утром 6 июля сообщалось, что украинские власти заняли корпуса Киево-Печерской лавры. В УПЦ уточнили, что силовики опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви.

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