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Москвичам показали, как бойцы РФ используют ПЗРК "Верба"

Москвичам показали, как бойцы РФ используют ПЗРК "Верба"

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Спецназ "Ахмат" и бойцы 20-й дивизии Минобороны России заставляют авиацию противника держаться подальше от Марьинки в ДНР. Они активно используют переносные зенитные ракетные комплексы "Верба". Самолеты и вертолеты воздушных сил Украины вынуждены оставаться в зоне недосягаемости этих ПЗРК.

Как говорят российские военные, такие комплексы эффективны не только против авиации, они способны сбивать и крылатые ракеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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