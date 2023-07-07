Москвичам показали, как бойцы РФ используют ПЗРК "Верба"

Спецназ "Ахмат" и бойцы 20-й дивизии Минобороны России заставляют авиацию противника держаться подальше от Марьинки в ДНР. Они активно используют переносные зенитные ракетные комплексы "Верба". Самолеты и вертолеты воздушных сил Украины вынуждены оставаться в зоне недосягаемости этих ПЗРК.

Как говорят российские военные, такие комплексы эффективны не только против авиации, они способны сбивать и крылатые ракеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.