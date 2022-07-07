Более 25 тыс человек эвакуированы за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины

Более 25 тысяч человек эвакуированы за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в РФ – МО РФ.

Россия созывает 11 июля Совет Безопасности ООН по теме неонацизма на Украине – зампостпреда РФ.

Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.