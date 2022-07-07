Борис Джонсон объявил об отставке. Он принял решение уйти и с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии.

Однако он будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не выберут нового лидера. К настоящему моменту Джонсон провел на посту премьера почти три года.

Уход с поста Джонсона прокомментировал и доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков.

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