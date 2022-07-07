Новые документы, полученные в ходе спецоперации на Украине, изучили в Минобороны РФ. США рассчитывала провести на Украине эксперименты с вирусом Эбола.

Работу в Одессе планировала вести компания Metabiota, которую финансировал фонд сына американского президента Хантера Байдена. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.