Минобороны опубликовало данные по уничтоженной технике ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинские силовики потеряли 234 самолета, 137 вертолетов, почти полторы тысячи беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, около 4 000 танков и других боевых бронированных машин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.