Борис Джонсон объявил об уходе с поста лидера Консервативной партии

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Джонсон подчеркнул, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

К настоящему моменту Джонсон провел на посту премьера почти три года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.