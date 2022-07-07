Новости последнего часа: Борис Джонсон объявил о том, что покидает посты премьер-министра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Борис Джонсон объявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и лидера консерваторов. Джонсон подчеркнул, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

Кабмин дополнительно выделит около одного миллиарда рублей на бесплатные лекарства для льготников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сергей Собянин открыл Российскую креативную неделю в Парке Горького. Мэр пообщался со столичными представителями творческих индустрий.