Российская авиация уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова на Украине

Российская авиация высокоточным оружием уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова. Также был нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников в Херсонской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Еще генерал-лейтенант сообщил, что руководством Вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.