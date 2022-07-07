Джонсон начал назначать временных членов правительства – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начинает назначать временных членов правительства, они соглашаются вступить в должности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прервала поездку на саммит G20 в связи с кризисом в правительстве Джонсона. Британская оппозиция приветствовала ожидающуюся отставку премьер-министра.

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