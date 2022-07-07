Новости последнего часа: премьер-министр Великобритании может уйти в отставку 7 июля – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку 7 июля. Он выступит с обращением к нации, заявили СМИ.

Проезд по Face Pay в Москве за полгода оплатили более 13 миллионов раз. Об этом рассказал заммэра столицы Макстим Ликсутов.

Москвичей попросили быть аккуратнее 7 июля. В прогнозе ливни, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщила мэрия.