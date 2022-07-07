Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации трех бригад Украины в Артемовске

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации и складам трех бригад армии Украины в районе Артемовска в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин.

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