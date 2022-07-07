Борис Джонсон заявит о своей отставке 7 июля – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля может заявить о своей отставке. Пока это неофициальные сообщения. СМИ публикуют их со ссылкой на окружение премьера.

В этот же день ожидается обращение Джонсона к нации, заявили с Даунинг-стрит. СМИ также пишут, что, если премьер продолжит держаться за должность, то на следующей неделе его может ждать вотум о доверии. При этом сообщается, что даже после заявления об отставке Джонсон продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей Консервативной партии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.