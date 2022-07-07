Джонсон будет исполнять свои обязанности до избрания нового главы партии консерваторов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдет в отставку. Однако он продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей Консервативной партии Британии, сообщили в СМИ.

Джонсон согласился уйти в отставку после разговора с председателем руководящего комитета Консервативной партии Британии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.