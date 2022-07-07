В Донбассе пострадали 30 человек во время обстрелов ВСУ. Еще семь человек погибли. Об этом сообщили представители республиканских властей.

Кроме того, украинские боевики обстреляли пограничные посты российской федеральной таможенной службы. Для этого использовали беспилотники, к которым привязали взрывчатку. При этом для атаки было выбрано время, когда через КПП проходили беженцы. Пограничникам пришлось срочно запускать людей в укрытия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.