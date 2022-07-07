Российские системы "Град" уничтожили еще несколько огневых позиций ВСУ – МО РФ

Российские системы "Град" уничтожили еще несколько огневых позиций ВСУ. Кадры работы боевых расчетов опубликовало Минобороны.

Батарея получила разведданные с беспилотников, после чего выдвинулась на рубежи и выполнила залп по противнику. После этого расчеты реактивной системы залпового огня быстро сменили позиции, чтобы избежать ответного удара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.