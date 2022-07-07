ВСУ бросили десятки единиц бронетехники после отступления из Лисичанска

07:15
В Лисичанске боевики бросили десятки единиц бронетехники. Бойцы украинских вооруженных формирований решили не тратить время на ремонт подбитых машин, чтобы успеть скрыться до прибытия ВС РФ. Теперь всю эту технику осматривают российские механики. После ремонта она может перейти в распоряжение народной милиции республик Донбасса.
Но прежде, чем приближаться к брошенной технике, территорию необходимо проверить на наличие мин и снарядов. Этим занимается пиротехнический отряд МЧС. Они уже очистили 220 гектаров, обезвредив более 44 тысяч взрывоопасных предметов. Только после саперов на освобожденные территории возвращаются местные жители.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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