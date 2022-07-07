В Донецке пострадали 24 мирных жителя во время обстрелов ВСУ

Число мирных жителей, получивших ранения во время обстрелов украинскими войсками окрестностей Донецка, возросло до 24. Среди них – восемь детей.

Боевики ведут огонь по жилым кварталам из орудий, завезенных из стран НАТО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.