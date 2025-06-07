Мединский заявил о старте передачи Украине 6 тысяч тел бойцов ВСУ

Российская контактная группа находится на границе с Украиной. В соответствии с договоренностями РФ приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военных ВСУ. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Также были договоренности по обмену ранеными и тяжелобольными пленными, однако со стороны Украины никто не явился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.