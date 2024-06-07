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07 июня, 11:45

Политика

Новости мира: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться 25 июня

Новости мира: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться 25 июня

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Еврокомиссия порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свой источник. По предварительным данным, переговоры могут начаться 25 июня. А с 1 июля Бельгию на посту председательствующей страны в ЕК сменит Венгрия.

Тем временем Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обвинили во лжи, так как дело о смерти мексиканца от птичьего гриппа оказалось фейком. Как заявили власти страны, пациент умер по другой причине. У него были диабет и проблемы с почками, и в стационар мужчина поступил уже в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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