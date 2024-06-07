07 июня, 07:45Политика
Колумбийский наемник сдался в плен ВС РФ в районе Красногоровки в ДНР
В районе Красногоровки в ДНР в плен российским военным сдался колумбийский наемник. Мужчина на родине работал сотрудником правоохранительных органов и в военных действиях никогда не участвовал.
Тем временем артиллеристы группировки войск "Запад" нанесли удар по технике, подвозившей боеприпасы и пехоту ВСУ. Четыре украинских грузовика уничтожены из ракетных систем "Град".
Подробнее о том, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.