В районе Красногоровки в ДНР в плен российским военным сдался колумбийский наемник. Мужчина на родине работал сотрудником правоохранительных органов и в военных действиях никогда не участвовал.

Тем временем артиллеристы группировки войск "Запад" нанесли удар по технике, подвозившей боеприпасы и пехоту ВСУ. Четыре украинских грузовика уничтожены из ракетных систем "Град".

Подробнее о том, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

