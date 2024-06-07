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07 июня, 07:45

Политика

Колумбийский наемник сдался в плен ВС РФ в районе Красногоровки в ДНР

Колумбийский наемник сдался в плен ВС РФ в районе Красногоровки в ДНР

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В районе Красногоровки в ДНР в плен российским военным сдался колумбийский наемник. Мужчина на родине работал сотрудником правоохранительных органов и в военных действиях никогда не участвовал.

Тем временем артиллеристы группировки войск "Запад" нанесли удар по технике, подвозившей боеприпасы и пехоту ВСУ. Четыре украинских грузовика уничтожены из ракетных систем "Град".

Подробнее о том, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

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