Темой первого выпуска шоу Такера Карлсона в соцсети после его увольнения с телеканала FoxNews стала Украина. Известный журналист оценил ситуацию с подрывом Каховской ГЭС. По его словам, этот инцидент выгоден Киеву, и это так же очевидно, как и тот факт, что именно украинцы устроили атаку на "Северные потоки".

Помимо этого, Карлсон заявил, что в американских СМИ практически запрещено критиковать Киев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.