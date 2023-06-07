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Политика

Такер Карлсон оценил ситуацию с подрывом Каховской ГЭС

Такер Карлсон оценил ситуацию с подрывом Каховской ГЭС

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Темой первого выпуска шоу Такера Карлсона в соцсети после его увольнения с телеканала FoxNews стала Украина. Известный журналист оценил ситуацию с подрывом Каховской ГЭС. По его словам, этот инцидент выгоден Киеву, и это так же очевидно, как и тот факт, что именно украинцы устроили атаку на "Северные потоки".

Помимо этого, Карлсон заявил, что в американских СМИ практически запрещено критиковать Киев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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