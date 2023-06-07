ФРГ планирует отправить на Украину дополнительную партию военной техники – СМИ

Германия планирует отправить на Украину дополнительную партию военной техники. В СМИ указывают, что Минобороны ФРГ поручило концерну "Рейнметалл" передать Киеву 20 БМП "Мардер". Эти боевые машины пехоты возьмут из внутренних резервов.

Кроме того, в конце мая стало известно, что правительство Германии закупит для украинской армии 66 бронетранспортеров и 110 танков Leopard. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.