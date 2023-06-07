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Политика

Артиллеристы ВДВ сорвали атаки ВСУ на юге северского направления

Артиллеристы ВДВ сорвали атаки ВСУ на юге северского направления

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Артиллеристы тульского соединения ВДВ ударами из гаубиц "Мста-Б" сорвали несколько атак противника на юге северского направления. Боевые расчеты нанесли удар из орудий по украинской пехоте, которая укрывалась в лесопосадках и готовилась к наступлению.

Также артиллеристы уничтожают вооружения и военную технику противника. В зависимости от задач применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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