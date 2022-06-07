Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с РФ

Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией.

Польша договорилась с Украиной о самых крупных за 30 лет поставках вооружений, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Генсек ООН надеется на достижение соглашения по экспорту продовольствия РФ.

