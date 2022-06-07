Шойгу заявил, что 6,5 тыс военных Украины сдались в плен с начала спецоперации

Российским войскам с начала спецоперации сдались в плен 6 500 украинских военных. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве.

Он также рассказал об освобождении 97% территории ЛНР. Кроме того, освобождены Святогорск и Красный Лиман. Также, по словам Шойгу, Россия запустила сухопутное сообщение с Крымом по материковой части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

