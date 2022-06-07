642 тонны гуманитарной помощи передали жителям юга Украины, ДНР и ЛНР – МО РФ

В Минобороны заявили о передаче жителям юга Украины, ДНР и ЛНР 642 тонн гуманитарной помощи.

В министерстве отметили, что саперы обезвредили за сутки 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.

Немецкие экономисты предлагают ввести пошлины на энергоносители РФ вместо эмбарго.

