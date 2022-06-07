МО РФ обвинило Украину в уничтожении зернохранилища в порту Мариуполя

Минобороны России обвинило Украину в уничтожении зернохранилища в порту Мариуполя. Покидая захваченные территории, украинские военные сожгли 50 000 тонн зерна. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Михаил Мизинцев.

Сейчас порт Мариуполя работает в штатном режиме и готов к отгрузкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

