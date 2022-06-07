Российские банковские карты заработают в Запорожской области в ближайшее время.

США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму 4 миллиарда долларов, следует из данных Конгресса.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе отменена пошлина за получение паспорта РФ.

