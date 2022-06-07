Эксперт рассказал, как ВС РФ удается сохранять исторические памятники на Украине

Российские военные во время боевых действий в Святогорске не допустили повреждений исторических памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин рассказал, как военным РФ удается сохранять исторические памятники во время боевых действий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

