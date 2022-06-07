Украинские националисты открыли огонь после поджога скита Святогорской лавры – МО РФ

Загоревшийся в Святогорске скит пытались потушить не только монахи, но и члены теробороны, однако националисты открыли огонь на устрашение. Об этом заявили в Минобороны РФ.

ВС России во время спецоперации на Украине не допускают обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия, сообщили в МО РФ.

